Panorama du Complexe de luxe et de divertissement de Da Nang Mikazuki.. Photo : mikazuki.com.vn

Da Nang, 9 juin (VNA) - Le groupe hôtelier japonais Mikazuki a ouvert le 8 juin le Complexe de luxe et de divertissement de Da Nang Mikazuki de 13 ha dans la ville côtière centrale de Da Nang.D'un coût de 3.900 milliards de dongs (168,16 millions de dollars), le projet est situé dans l’arrondissement de Lien Chieu, offrant aux habitants et aux touristes de nouveaux services touristiques aux normes japonaises. Il dispose d'un hôtel de 22 étages avec 294 chambres et d'un parc aquatique couvert, le plus grand du genre dans la région du Centre.Odaka Yoshimune, président du groupe, a déclaré que Mikazuki investira dans une série de nouveaux projets à Da Nang, notamment une passerelle et une rue nocturne à Lien Chieu.Les procédures concernées seront achevées pour que ces projets commencent en 2023 à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, a-t-il déclaré.Dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, a déclaré que l'inauguration du bâtiment montre que le monde entre dans une phase de reprise et de croissance après la pandémie de COVID-19 et que le Vietnam et le Japon se préparent pour leur 50e anniversaire.La station accueillera des échanges culturels entre Da Nang et le Japon dans les temps à venir, a déclaré le diplomate.Le président du comité populaire municipal Le Trung Chinh a déclaré que la ville accompagne toujours et crée les meilleures conditions possibles pour les investisseurs.- VNA