Hanoï (VNA) - Un ensemble de peintures d’une élève de Hanoï, Nguyen Mai Trang, âgée de 12 ans, a remporté le Grand Prix du concours de peinture Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa (2017-2018).

Nguyen Mai Trang, élève du collège Hanoi-Amsterdam, avait été invitée à la cérémonie de remise des prix à Tokyo, au Japon.



Les peintures de Trang font partie des huit ensembles de peintures envoyées au concours de dessin asiatique au Japon. Ces œuvres ont reçu le prix A au niveau national.

Le même jour, l’Agence des arts, de la photographie et de l’exposition relevant du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, a remis huit prix A, cinq prix B, dix prix d’encouragement et cinq prix aux collectivités au niveau national.



Vi Kien Thanh, directeur de ladite agence et vice-président de l'Association des beaux-arts du Vietnam, a déclaré que le concours avait été organisé conjointement par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, et la Fédération nationale des associations de l’UNESCO au Japon depuis 12 ans dans le but d’aider les enfants dans le monde entier à mieux comprendre la vie quotidienne des populations asiatiques à travers des peintures.



Lors du concours de cette année, le comité d’organisation a reçu 6.672 œuvres d'enfants âgés de 6 à 12 ans et habitant dans 41 villes et provinces du pays.



Enikki (journal intime illustré) Festa est parrainé par le Comité des affaires publiques de Mitsubishi, la Fédération asiatique des clubs et associations de l’UNESCO et la Fédération nationale des associations de l’UNESCO au Japon depuis 1990. À ce jour, ce concours a rassemblé 75.069 œuvres issus de 24 pays et territoires de l’Asie.-VNA