Moscou, 19 février (VNA) - Une économie à orientation socialiste est la base solide pour que les Vietnamiens envisagent l'avenir avec confiance, a déclaré le président du Conseil d'experts du Fonds eurasien de recherche, Grigory Trofimchuk, aux correspondants de l'Agence vietnamienne d’Information en Russie.

Production dans l'usine de chaussures Phuc Yen dans la province de Vinh Phuc. Photo: VNA

L'expert russe a déclaré que le modèle de démocratie socialiste présente certains avantages et de bonnes perspectives de développement, les facteurs sociaux jouant un rôle important et le facteur humain jamais oublié, en particulier au Vietnam.

Il a noté que le Vietnam entretenait des relations internationales étendues et participait à la plupart des grandes organisations internationales.

Selon lui, le Vietnam a mis au point des approches qui peuvent aider le monde à mieux répondre à un certain nombre de défis, tels que la pandémie de COVID-19. En participant à des organisations internationales et à des forums économiques, le gouvernement vietnamien a clairement présenté les avantages de ces adhésions au peuple vietnamien, créant des liens entre les parties et leur consensus vers un objectif commun.

L’expert a salué les résultats du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam à un moment où le pays a un rôle et une importance croissants aux niveaux régional et international.

Il a déclaré que le Congrès avait vraiment propulsé le pays vers l'avant en abordant les problèmes clés de la nation et en définissant de nouvelles tâches pour le développement national à l'horizon 2045.

Il a également profité de l’occasion pour exprimer sa croyance dans les succès futurs du Vietnam. -VNA