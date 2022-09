Le professeur Ari Kokko au séminaire. Photo: VNA



Copenhague (VNA) - Un séminaire visant à discuter de l'amélioration des capacités des entreprises vietnamiennes et de la promotion de la coopération Vietnam-Danemark a été organisé le 22 septembre à Copenhague, par le Copenhagen Business School (École de commerce de Copenhague).

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam au Danemark Luong Thanh Nghi a informé des réalisations économiques et de la croissance du Vietnam, des relations Vietnam-Danemark, en particulier de leur coopération dans l'économie, le commerce, l'investissement, permettant ainsi d'identifier les opportunités et défis pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable du Vietnam et promouvoir la coopération bilatérale.

Appréciant les contributions des projets d'investissement des entreprises étrangères, dont celles du Danemark, à la croissance et à l'import-export du Vietnam, il a toutefois indiqué que le secteur des investissements directs étrangers (IDE) occupait environ 70 % de la valeur des exportations vietnamiennes, seulement 30 % provenant des entreprises nationales.

Partageant ce point de vue, le professeur Ari Kokko, expert du commerce international de Copenhagen Business School, a estimé que la plupart de la contribution aux exportations et à l'excédent commercial du Vietnam provenait du secteur de l'IDE, la valeur ajoutée des entreprises vietnamiennes demeurant faible et le rôle de l'industrie auxiliaire peu important.

En vue de mettre à niveau le Vietnam dans les chaînes mondiales de valeur, d'approvisionnement et de production, l'ambassadeur Luong Thanh Nghi a souligné la nécessité de contributions effectives et substantielles des experts et scientifiques vietnamiens sur la base du renforcement de la coopération avec leurs homologues danois et étrangers.

Il a espéré que cet événement continuerait à promouvoir la coopération et à partager les résultats de recherches afin de fournir des consultations utiles au gouvernement et aider les entreprises vietnamiennes à améliorer leur compétitivité et leur position dans les chaînes de valeur mondiales. -VNA