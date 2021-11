La doctoresse Nguyen Thuy Quynh. Photo : VNA

Sydney (VNA) - La doctoresse vietnamienne Nguyen Thuy Quynh, maître de conférences à l'Université RMIT en Australie, vient d'être élue par le quotidien national The Australian comme la chercheuse de premier rang en Australie sur les composites en 2021, avec ses travaux de recherche et de fabrication de matériaux ignifuges pour protéger les maisons et autres constructions contre les incendies de forêt.

Dans le cadre d'un projet de recherche indépendant, parrainé par la Fondation L'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science, la doctoresse Nguyen Thuy Quynh a réussi à fabriquer un matériau qui a des effets ignifuges et augmente l'efficacité de l'isolation thermique des maisons. Ce revêtement est également respectueux à l'environnement, car il est fabriqué à partir de déchets industriels et de construction. Selon les prévisions, ce nouveau matériau sera disponible sur le marché australien d'ici un an.

Partageant ce projet de recherche, la scientifique Nguyen Thuy Quynh a dit que l'Australie était fortement touchée par le changement climatique, avec l'augmentation de la fréquence et de la gravité des incendies de forêt, constituant une grande menace pour la vie des gens, l'environnement et les maisons. Elle a avancé l'idée de faire un revêtement supplémentaire sur les bâtiments qui peut aider à prolonger le temps de résistance jusqu'à ce que le feu des incendies soit passé.

La doctoresse Nguyen Thuy Quynh, 38 ans, s'est rendue en Australie pour travailler comme doctorant en génie civil à l'Université de Melbourne en 2011, après avoir obtenu son diplôme de l'Université de technologie de Hanoï. Actuellement, elle est cheffe d'un groupe de recherche sur les matériaux ignifuges et les systèmes de construction avancés à l'Université RMIT. -VNA