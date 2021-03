La présidente de la Commission des affaires sociales de l'AN, du Groupe de députés d'amitié Vietnam-France et de la section du Vietnam de l'APF Nguyen Thuy Anh s'est vue décerner l'Insigne de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au nom du président de la République de France, l'ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery a remis lundi l'Insigne de l'Ordre national de la Légion d'honneur au grade de chevalier à Nguyen Thuy Anh, membre du Comité permanent de la 14e législature de l'Assemblée nationale (AN), présidente de la Commission des affaires sociales de l'AN, pour ses contributions à l'approfondissement des relations d'amitié entre les deux pays et au mouvement francophone.

Prenant la parole lors de la cérémonie, la vice-présidente permanente de l'AN et présidente de l'Organisation des députés d'amitié du Vietnam Tong Thi Phong a déclaré qu'il s'agissait d'une reconnaissance significative pour les contributions de Mme Nguyen Thuy Anh au renforcement et au développement des relations d'amitié entre les deux pays et des activités parlementaires multilatérales.

C'était le premier député de l'AN vietnamienne à avoir reçu cette distinction de la France, a-t-elle souligné.

Le Vietnam et la France vont célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2023. Il s'agit d'une bonne occasion pour eux d'améliorer leur coopération en tous domaines, contribuant à porter leur partenariat stratégique à une nouvelle hauteur, a déclaré Tong Thi Phong.

Selon Nguyen Thuy Anh, aussi présidente du Groupe de députés d'amitié Vietnam-France et de la section du Vietnam de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), et les membres du Groupe de députés d'amitié Vietnam-France et de la section du Vietnam de l'APF, cette distinction est non seulement un grand honneur pour elle, mais encore un cadeau pour tous ceux qui ont contribué et contribuent aux relations Vietnam-France. Elle a également souligné le rôle important et efficace de la diplomatie parlementaire bilatérale et multilatérale.

L’Ordre national de la Légion d'honneur a été institué le 19 mai 1802 par Napoléon Bonaparte pour récompenser les militaires comme les civils ayant rendu des "mérites éminents" à la Nation française. -VNA