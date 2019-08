Rome (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Tô Anh Dung, conduit une délégation intersectorielle en visite de travail du 20 au 23 août au Vatican.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Tô Anh Dung. Photo : VNA

Pendant le séjour, la délégation est reçu en audience par le pape François ; a rendu une visite de courtoisie au secrétaire d’État, le cardinal Pietro Parolin, et au ministre des Affaires étrangères, Paul Gallagher.Elle a également travaillé avec une délégation du Vatican conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Antoine Camilleri, dans le cadre du Groupe de travail mixte Vietnam-Vatican.Au cours de leurs rencontres, les deux parties ont longuement discuté des liens entre le Vietnam et le Vatican, y compris des problèmes concernant l’Église catholique du Vietnam.Elles ont convenu que les relations entre le Vietnam et le Vatican se développent positivement avec des contacts réguliers à tous les niveaux, notamment des rencontres et contacts de haut niveau.Le vice-ministre Tô Anh Dung a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens appliquent toujours de manière conséquente et améliorent continuellement les lois et les politiques visant à respecter et à garantir la liberté de religion et de croyance des citoyens, à s’intéresser aux besoins de la communauté catholique, à encourager et à créer des conditions favorables permettant aux catholiques vietnamiens de participer à la construction nationale.Le pape François a salué la visite de la délégation vietnamienne, qui contribue à renforcer la compréhension mutuelle et les relations bilatérales. Il a exprimé son admiration pour la lutte du peuple vietnamien pour l’indépendance nationale dans le passé et l’œuvre d’édification nationale à l’heure actuelle.Il a espéré que les relations entre les deux parties vont continuer à être favorisées sur la base du respect mutuel, de la coopération et du dialogue.Parolin et Gallagher ont remercié le gouvernement vietnamien et les autorités à tous les niveaux d’avoir toujours prêté attention aux besoins de l’Église catholique du Vietnam et facilité les pratiques religieuses et l’organisation d’événements religieux importants.Le Vatican a affirmé espérer que la communauté catholique vietnamienne va continuer à contribuer activement à l’œuvre de développement national et à bien se conformer aux lois vietnamiennes.Les deux parties se sont mises d’accord sur la nomination de certains évêques, et ont souligné l’enseignement du Pape selon lequel les catholiques vietnamiens doivent être de bons citoyens, accompagner toujours la nation dans l’édification nationale, ainsi que respecter et observer les lois vietnamiennes.Elles se sont aussi entendues sur les principes de base et le contenu des règles opérationnelles de l’envoyé spécial résident du Vatican et du bureau de l’envoyé spécial résident au Vietnam en vue de leur mise en œuvre dans les meilleurs délais.Les deux parties sont parvenues à un consensus sur le renforcement des mécanismes d’échange sur la base de principes convenus et dans un esprit de dialogue, de confiance et de compréhension mutuelles, ainsi que sur la promotion des échanges de délégations, notamment de haut niveau, dans les temps à venir. -VNA