Vo Van Thuong (gauche), membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, est reçu par le secrétaire général du Parti et président lao, Thongloun Sisoulith. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – A l’invitation du Parti et de l’Etat du Laos, une délégation de haut niveau du Parti et de l’Etat du Vietnam, conduite par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, s’est rendue au Laos et a assisté à une cérémonie marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre) et le 45e de la signature de leur Traité d’amitié et de coopération (18 juillet).



Le 17 juillet à Vientiane, la délégation vietnamienne a été reçue par le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, le Premier ministre lao, Phankham Viphavanh, et le président de l’Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane.



Lors de ces rencontres, Vo Van Thuong a souligné l'importance de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a 60 ans et de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos il y a 45 ans. Il a affirmé que le Vietnam soutenait toujours pleinement les travaux de rénovation du Laos, avant d’exprimer sa satisfaction devant le développement continu des relations spéciales Vietnam-Laos en divers domaines lors de ces derniers temps.



Il a également remercié le Laos pour son soutien au Laos et proposé que les deux parties collaborent étroitement pour mettre en oeuvre au mieux les accords entre les dirigeants des deux pays, approfondir les relations bilatérales dans la politique, améliorer la coopération économique…



Les dirigeants lao ont remercié le Vietnam pour son soutien et ses aides pour leur pays. Ils ont déclaré se réjouir de l’approndissement des relations bilatérales, les qualifiant d’un bien inestimable des deux nations. Ils ont promis de faire de leur mieux pour conserver et développer les relations bilatérales, proposant que les deux parties travaillent en étroite collaboration pour mettre en oeuvre efficacement les accords entre les dirigeants des deux pays, dont la Stratégie de coopéation pour 2021-2030, et continuent de bien organiser les activités dans le cadre de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos.