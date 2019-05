Hanoï (VNA) - Une délégation du ministère vietnamien de la Défense conduite par son vice-ministre Be Xuan Truong effectue du 16 au 21 mai une visite de travail en Biélorussie et en Russie, sur invitation du Comité national de l'industrie militaire de Biélorussie et du Service fédéral pour la coopération militaire et technique de Russie.



Dans le cadre de cette visite, la délégation vietnamienne ont eu des entretiens avec des responsables biélorusses et russes sur les résultats de leur coopération militaire et technique ces derniers temps. Les parties ont également défini des orientations de coopération dans les temps à venir.



En Biélorussie, la délégation vietnamienne a participé à l'ouverture du 9e Salon international de l'armement et du matériel militaire MILEX-2019 à Minsk.



En Russie, elle a visité certains établissements de l'industrie de la défense dans la ville de Kazan.



Cette visite du ministère vietnamien de la Défense contribuera au renforcement des relations de coopération dans la défense avec ces deux pays. -VNA