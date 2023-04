La délégation du département français du Val-de-Marne visite des des propriétaires des homestays et des artisans qui préservent la culture traditionnelle de l’ethnie Thai dans le chef-lieu de Nghia Lo. Photo: VNA

Yen Bai (VNA) - Une délégation du département français du Val-de-Marne conduite par Marie-Christine Ségui, vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne, a visité lundi 17 avril des propriétaires des homestays et des artisans qui préservent la culture traditionnelle de l’ethnie Thai dans le chef-lieu de Nghia Lo, province septentrionale de Yen Bai.

L’activité s’inscrivait dans le cadre d’un programme de coopération entre la province vietnamienne de Yen Bai et le département français du Val-de-Marne.

La délégation française a vu de leurs propres yeux la façon dont les propriétaires des homestays aident les touristes à découvrir la vie culturelle et spirituelle de l’ethnie Thai.

Elle a également découvert des approches créatives dans le développement du tourisme communautaire telles que la restauration de maisons selon le style culturel de l’ethnie Thai, la construction de stands de souvenirs décorés de robes et de vêtements traditionnels.

En visitant une classe de l’ancienne écriture de l’ethnie Thai de l’artisan Lo Tuyen Dung, la délégation française a été initiée aux anciens livres, au matériel pédagogique pour les élèves et les habitants locaux, à l’écriture et à la lecture de l’ancienne écriture de l’ethnie Thai et à sa culture traditionnelle à travers les proverbes et la musique folklorique.

Appréciant la préservation et la promotion des valeurs culturelles de l’ethnie Thai, Mme Marie-Christine Ségui a suggéré au chef-lieu de Nghia Lo de continuer d’encourager les habitants à se joindre au tourisme communautaire pour présenter aux touristes la beauté naturelle et la culture traditionnelle des groupes ethniques à Muong Lo.

Plus tôt, la délégation a offert de l’encens en hommage au mémorial du Président Ho Chi Minh situé dans le chef-lieu de Nghia Lo et a visité le musée provincial dans la ville de Yen Bai. -VNA