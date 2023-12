Berlin (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal "Nhan Dan" (Peuple), chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation du Parti et président de l'Association des journalistes du Vietnam, effectue une visite de travail en Allemagne du 4 au 9 décembre.

Lê Quôc Minh et Wulf Gallert, membre du Présidium chargé des relations internationales du Parti allemand de gauche Die Linke, vice-président du Parlement du Land de Saxe-Anhalt, ont coprésidé le 4e dialogue politique entre le PCV et le Parti allemand de gauche Die Linke.

Les deux parties ont apprécié le mécanisme de dialogue politique entre les deux Partis, contribuant à améliorer la compréhension et à l'échange d'expériences au service de la planification des lignes directrices et des politiques de chaque Parti. Selon eux, la promotion des relations entre Partis contribue à consolider les bases politiques et à rendre le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne plus profonde, stable et substantiel.

Lê Quôc Minh a également rencontré Tobias Bank, secrétaire général du Parti de gauche Die Linke et les dirigeants de la Fondation Rosa Luxemburg, de l'Institut Fraunhofer pour l'énergie éolienne et de génie des systèmes énergétiques (IWES) et a pris la parole lors de l'événement commémorant le 175e anniversaire du Manifeste du Parti communiste organisé par le Parti allemand de gauche Die Linke.

Lors de ces rencontres, Lê Quôc Minh a apprécié le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne, considérant l'Allemagne comme l'un des partenaires les plus importants du Vietnam au sein de l'Union européenne.

Le chef du Parti allemand de gauche Die Linke a convenu de mesures visant à renforcer davantage l'amitié et la coopération entre les deux Partis ainsi qu'à coordonner les efforts du Parti au sein des forums multilatéraux pour la paix et l'intérêt des travailleurs.



Dans le cadre de sa visite, la délégation du PCV a étudié la transformation industrielle dans le Land de Saxe-Anhalt, rencontré le vice-président du Parlement du Land de Saxe-Anhalt et travaillé avec la Société de gestion minière de Lusace et d'Allemagne centrale (LMBV). Elle a également travaillé avec l'ambassade du Vietnam, l'Agence vietnamienne d'Information et rencontré la communauté des Vietnamiens en Allemagne. -VNA