Paris, 29 octobre (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Tran Quoc Vuong, permanent du Secrétariat, a effectué une visite de travail en France.

Tran Quoc Vuong a rencontré et travaillé avec le premier vice-président du Sénat, le vice-président du Parlement, le secrétaire d’Etat du ministère des Affaires étrangères, des dirigeants du Parti socialiste de France, du Parti communiste français, des Républicains, de l’Association d’amitié France-Vietnam, de jeunes Viet Kieu et le personnel de l’ambassade du Vietnam à Paris.

Il a estimé le développement fructueux du Partenariat stratégique Vietnam-France dans différents domaines, affirmant que le Vietnam prenait en haute considération ses relations avec la France, l’un des ses partenaires de premier plan en Europe et même dans le monde. Il a souhaité que les deux parties poursuivent les mécanismes de dialogue et mettent en œuvre efficacement les accords signés.

M. Vuong a tenu en haute estime le rôle de France au sein de l’Union européenne, demandant aux deux parties de resserrer leur coopération dans le cadre des mécanismes de coopération de l’ASEAN et de l’ONU, à la partie française d’accélérer la ratification de l’Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) et de l’Accord de protection de l’investissement Vietnam-Union européenne (EVIPA).

Des dirigeants français se sont engagés à approfondir le Partenariat stratégique Vietnam-France à travers des projets de coopération concrets, affirmant leur haute considération pour les relations avec le Vietnam dans la stratégie de promouvoir les relations entre la France et l’ASEAN et l’Asie. Ils ont demandé une collaboration pour accélérer les projets en cours et promouvoir les relations économiques et commerciales. Ils ont affirmé leur volonté d'accélérer la ratification de l’EVFTA et de l’EVIPA, leur soutien au règlement des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques, dans le respect du droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Lors des séances de travail avec des dirigeants du Parti communiste français et du Parti socialiste de France, M. Vuong a affirmé la politique du Parti dans la promotion des relations avec les Partis au pouvoir et demandé de multiplier les contacts et les échanges pour renforcer la compréhension et promouvoir des mesures de coopération concrètes.

Les dirigeants des Partis français ont hautement apprécié les réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, et exprimé aussi leur attention concernant la paix, la sécurité et la sûreté de la navigation maritime et aérienne dans la région.

Le Parti communiste français a réaffirmé les bonnes relations d'amitié traditionnelles spéciales avec le Parti communiste du Vietnam.

Le Parti socialiste de France a mis l'accent sur l'amitié et la coopération avec le Vietnam et a exprimé son intérêt et sa volonté d'accroître les contacts et le partage d'expériences politiques entre les deux Partis.

Lors d’une rencontre avec de jeunes intellectuels vietnamiens et français d’origine vietnamienne, M. Vuong a appelé et encouragé les scientifiques et intellectuels à contribuer à l’application de la résolution du Bureau Politique sur la 4e révolution industrielle.

En France, les Vietnamiens sont allés visiter un chantier de construction navale du groupe Alstom, ont assisté à l’inauguration du premier tramway qui sera utilisé pour la ligne de métro 3 reliant la gare de Hanoï à Nhon en 2020. -VNA