La Havane (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par le rédacteur en chef adjoint de la revue Communiste Vu Trong Lâm a effectué du 9 au 14 février une visite de travail à Cuba.

La délégation vietnamienne travaille avec Rogelio Polanco Fuentes, secrétaire du Comité central du PCC et chef de son département idéologique. Photo : VNA

Du 10 au 12 février, la délégation a participé à La Havane à la première rencontre internationale des revues et publications idéologiques politiques des partis politiques, des mouvements de gauche et progressistes, avec 40 universitaires cubains et près de 100 délégués de 34 pays.

L’événement a été organisé par la revue Socialist Cuba, organe théorique et politique du Parti communiste de Cuba (PCC), dans le cadre de la 31e Foire internationale du livre de La Havane.

Au cours de leur séjour, la délégation vietnamienne a eu des entretiens avec Rogelio Polanco Fuentes, secrétaire du Comité central du PCC, chef de son département idéologique ; Ángel Arzuaga Reyes, directeur adjoint permanent du Département des relations extérieures du comité ; et Enrique Ubieta Gómez, rédacteur en chef du magazine Socialist Cuba.

Elle a également eu des séances de travail avec des dirigeants de l’Ecole supérieure du Parti Ñico Lopéz, du quotidien Granma, porte-parole du Parti communiste de Cuba, et de la Maison d’édition April.

Lors des rencontres, les deux parties ont échangé des vues sur des questions d’intérêt mutuel et ont convenu de promouvoir la coopération traditionnelle et à long terme entre les agences de presse et d’édition, contribuant ainsi au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux partis et les deux pays.

La partie cubaine a proposé d’augmenter l’échange de délégations à tous les niveaux, d’ouvrir des cours de formation à l’intention des journalistes et des rédacteurs.

Pour sa part, Vu Trong Lâm a affirmé que le PCV attache toujours de l’importance au travail idéologique, en particulier à l’ère actuelle des médias sociaux. Il a ajouté que le Vietnam est prêt à soutenir Cuba pour renforcer le front idéologique. – VNA