Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du PCV, a eu une entrevue avec la première vice-présidente de l'Assemblée nationale d'Angola, Emilia Carlota Dias. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Sur invitation du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), une délégation de haut niveau du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, a effectué du 5 au 7 décembre une visite de travail en Angola.

Pendant son séjour, Tran Quoc Vuong s'est entretenu avec Alvaro de Boavida Neto, membre du Bureau politique, secrétaire général du MPLA, et a eu une entrevue avec la première vice-présidente de l'Assemblée nationale d'Angola, Emilia Carlota Dias, également membre du Bureau politique du MPLA.

Lors de ces rencontres, les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti, de chaque pays. Elles ont discuté des mesures visant à renforcer les relations entre les deux partis et les deux pays dans les temps à venir.

La partie angolaise a exprimé son admiration devant les réalisations obtenues par le Vietnam dans son processus de Renouveau. Considérant le Vietnam comme un bon exemple pour les pays en voie de développement, elle a souhaité étudier des expériences vietnamiennes dans le développement national, la lutte contre la corruption, la formation du personnel. Elle a également proposé au Vietnam de renforcer la coopération dans l'agriculture, la santé, l'éducation et la formation, l'énergie, etc.

A cette occasion, le PCV et le MPLA ont signé une convention de coopération. Cet événement de signification a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre les deux partis et les deux États.

Saluant les réalisations socio-économiques de l'Angola sous la direction du MPLA, Tran Quoc Vuong a déclaré que le Vietnam tenait en haute estime le développement des relations d'amitié traditionnelles avec l’Angola.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité d’appliquer au mieux la convention de coopération entre le PCV et le MPLA, de renforcer les échanges de délégations de tous échelons, le partage d’informations, d’expériences de gestion et de développement, ainsi que de favoriser la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l'investissement, etc.

Les gouvernements des deux pays doivent prendre des mesures visant à consolider le cadre juridique pour la coopération bilatérale. Les deux organes législatifs, eux, doivent renforcer l'échange de délégations de haut niveau. Les deux parties continueront de collaborer au sein des forums multilatéraux régionaux et internationaux.

Durant son séjour, Tran Quoc Vuong a travaillé avec l'ambassade du Vietnam en Angola, et rencontré des Vietnamiens établis dans ce pays. -VNA