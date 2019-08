Mme Truong Thi offre un cadeau au vice-président du Conseil consultatif (Parlement), Mohamed bin Abdulla Al-Sulaiti. Phtoo : VNA



Doha (VNA) – Sur invitation du gouvernement du Qatar, une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central du Parti, a effectué du 17 au 21 août une visite de travail au Qatar.

La délégation vietnamienne a eu une entrevue avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Cheikh Mohamed bin Ab-dulrahman Al Thani. Elle a travaillé avec le vice-président du Conseil consultatif (Parlement), Mohamed bin Abdulla Al-Sulaiti, et le ministre du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales, Yousef bin Mohammed Al-Othman Fakhro.

Elle a également rencontré des représentants de la diaspora vietnamienne et travaillé avec l’ambassade du Vietnam au Qatar.

Les dirigeants du Qatar ont déclaré que le Vietnam était un partenaire important et un pays prioritaire dans la politique extérieure de leur pays. Appréciant le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde, ils ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération amicale entre les deux pays, dans l’intérêt des deux peuples.

Truong Thi Mai a souligné que le Vietnam souhaitait développer son amitié et sa coopération avec le Qatar dans divers domaines, dont la politique, la dipllomatique, le commerce, l’investissement, le pétrole, le tourisme et l’emploi.

Elle a demandé au Qatar de soutenir le Vietnam pour qu’il puisse devenir un partenaire de dialogue du Conseil de coopération du Golfe (GCC), ainsi que de créer des conditions favorables aux Vietnamiens vivant sur son sol. Elle a en outre émis le souhait que le Qatar partage ses expériences liées à la mobilisation des masses, à la protection du citoyen et à la gestion des organisations sociales.

Les deux parties ont convenu de multiplier les visites de tous échelons, de renforcer les consultations politiques sur les questions d’intérêt commun, de continuer de collaborer étroitement au sein des forums internationaux et régionaux. Elles ont également décidé de s’entraider dans l’élargissement des relations avec d’autres pays dans leurs régions, d’accélérer les formalités nécessaires à la signature d’un accord concernant l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services. En outre, elles se sont engagées à intensifier leur collaboration dans le commerce et l’investissement, à œuvrer pour augmenter le nombre de travailleurs vietnamiens qualifiés au Qatar, et à mener des projets en faveur des enfants vietnamiens. -VNA