Truong Thi Mai, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, présidente de la Commission de sensibilisation auprès de masse du Parti. Photo: VNA



Houston (VNA) – Truong Thi Mai, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, présidente de la Commission de sensibilisation auprès de masse du Parti, a eu une entrevue, le 3 décembre à Houston, avec le maire Sylvester Turner, dans le cadre d’une visite de travail de deux jours dans cette ville américaine.

Elle a affirmé la bonne relation de coopération entre le Vietnam et les Etats-Unis comme entre Houston et ses partenaires vietnamiens, tout en demandant d’accélérer la coopération dans les domaines de la santé, de l’énergie, de l’éducation entre les deux parties.

Sylvester Turner a estimé que la communauté de plus de 300.000 Vietnamiens à Houston contribuait activement au développement économique de la ville et au resserrement de la coopération commerciale et d’investissement avec des partenaires vietnamiens. Il a promis de continuer de créer les conditions optimales pour le développement de la communauté vietnamienne, contribuant au rapprochement des deux peuples.

Truong Thi Mai a aussi rencontré des étudiants, cadres et représentants de la communauté des Vietnamiens étudiant et travaillant à Houston. Elle les a informés de la situation du pays, des positions et politiques du Parti et de l’Etat et salué leurs contributions au pays ainsi qu’au développement de l’amitié et de la coopération intégrale entre le Vietnam et les Etats-Unis.

Elle s’est rendue, à cette occasion, à une famille de Viet kieu ayant contribué à la collection et à la conservation d’anciens objets du Vietnam. -VNA