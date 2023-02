Hanoi (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par le rédacteur en chef adjoint de la revue Communiste, Vu Trong Lam, a effectué une visite de travail au Venezuela à l’invitation du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV).

Le rédacteur en chef adjoint de la revue Communiste Vu Trong Lam (troisième à partir de la droite) présente un souvenir au vice-président du PSUV chargé des affaires d’organisation et président de l’Assemblée nationale vénézuélienne Pedro Infante. Photo : VNA



Accueillant la délégation, le premier vice-président du PSUV, Diosdado Cabello Rondon, a déclaré que son pays attachait une importance particulière aux relations avec le Vietnam, qui se développent de manière fructueuse. Il a fait part de sa volonté de trouver des solutions pour favoriser davantage la coopération entre les deux partis et les deux nations.

Rondon a souligné la nécessité pour le Venezuela et le Vietnam de surmonter l’éloignement géographique grâce à une coopération plus étroite, en particulier en promouvant fortement la coopération économique à la hauteur des relations politiques bilatérales.

Le Venezuela est prêt à créer les meilleures conditions pour que les entreprises vietnamiennes investissent dans le pays, a-t-il indiqué, exprimant son espoir que les pays élargiront la coopération dans la formation du personnel, la recherche et l’introduction de l’idéologie du président Hô Chi Minh.



Pour sa part, Vu Trong Lam a affirmé qu’en tant que proche camarade du PSUV, le PCV se réjouit des réalisations que le PSUV a obtenues au cours des dernières années, notamment l’organisation réussie de son 5e Congrès national.

Lors de la séance de travail avec le groupe parlementaire d’amitié Venezuela – Vietnam. Photo: VNA



Il a exprimé sa conviction que le parti vénézuélien mettra en œuvre avec succès les enseignements du dirigeant Hugo Chávez, faisant du Venezuela un pays socialiste prospère.



Le Vietnam souhaite approfondir davantage le partenariat global entre les deux nations de manière pratique dans les temps à venir, a-t-il plaidé.

Depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques en décembre 1989 et porté leurs liens au niveau de partenariat intégral en 2007, les relations bilatérales ont été maintenues et promues par l’échange de délégations et d’entretiens téléphoniques.



Au cours des dernières années, les deux pays ont établi des mécanismes et des accords pour promouvoir une coopération multiforme. En octobre 2022, le commerce bilatéral a bondi de 700% en glissement annuel pour atteindre plus de 50 millions de dollars.



Ils visent à intensifier leur amitié et leur coopération globale dans les temps à venir, en particulier en développant les relations entre les deux partis en tant que fondement politique favorable aux relations bilatérales.



Vu Trong Lam a profité de l’occasion pour présenter à Rondon un exemplaire espagnol du livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong, et lui a demandé de transmettre ce livre au président du PSUV et président vénézuélien Nicolas Maduro.



Au cours de leur visite, la délégation a eu une séance de travail avec le Groupe parlementaire d’amitié Venezuela-Vietnam et a offert des fleurs en hommage au président Ho Chi Minh devant sa statue de l’avenue Bolivar à Caracas. La délégation a également rendu hommage au feu le leader révolutionnaire vénézuélien Hugo Chávez et s’est rendue à l’ambassade du Vietnam au Venezuela. – VNA