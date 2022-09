Managua (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Tran Duc Thang, membre de son Comité central et chef adjoint de la Commission de contrôle du Comité central, a effectué du 25 au 28 septembre une visite de travail au Nicaragua.

La délégation du PCV a rendu une visite de courtoisie au président de l’Assemblée nationale du Nicaragua. En outre, elle a travaillé avec des représentants du Conseil des ministres et du Conseil électoral suprême du Nicaragua, des autorités de la capitale Managua, les ministères nicaraguayens des Affaires étrangères et de la Jeunesse, le Groupe des députés d’amitié Nicaragua -Vietnam, le comité central de la Jeunesse sandiniste du 19 juillet. Elle a également visité des projets agricoles et artisanaux dans quelques localités nicaraguayennes.

Des responsables nicaraguayens ont émis le souhait d’étudier des expériences vietnamiennes en matière de développement agricole et de promouvoir la solidarité, l’amitié et la coopération entre les deux pays.

Tran Duc Thang a exprimé la volonté de partager des expériences avec le Nicaragua et de promouvoir l’amitié et la coopération entre le PCV et le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) et entre le Vietnam et le Nicaragua.

Les deux parties ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération entre les deux Partis et les deux pays dans l’agriculture, l’investissement, la formation de cadres…-VNA