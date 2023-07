Hanoï (VNA) - A l'invitation du ministère russe de la Défense, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, vice-ministre de la Défense, accompagné d’une délégation de haut niveau du ministère de la Défense, effectue du 5 au 7 juillet une visite de travail en Russie.



Dans la matinée du 6 juillet, à Moscou, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên a rendu une visite de courtoisie au ministre russe de la Défense, le général d’armée Sergueï Choïgou. Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên a souligné que le ministère vietnamien de la Défense attachait toujours de l’importance au développement de la coopération avec le ministère russe de la Défense, correspondant au partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

De son côté, le ministre russe de la Défense a affirmé attacher toujours de l'importance au partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et son pays et veiller régulièrement à la promotion de la coopération en matière de défense entre les deux pays, notamment l’échange de délégations de haut niveau, la formation et la coopération en termes de technique militaire... Le ministre russe a également accepté l'invitation à se rendre au Vietnam de son homologue vietnamien, Phan Van Giang, et a déclaré qu'il organiserait une visite dès que possible.

Dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et la Russie. Photo: VNA



Le même jour, le vice-ministre Hoang Xuan Chiên et des dirigeants du ministère russe de la Défense ont coprésidé le 6e dialogue sur la politique de défense entre le Vietnam et la Russie, dans le but d'évaluer les résultats de la coopération de défense entre les deux pays lors de ces derniers temps et de définir des orientations futures.Le 7 juillet, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chiên, en tant que président du sous-comité Vietnam, du Comité intergouvernemental de coordination du Centre tropical Vietnam - Russie, et le vice-ministre russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur, président du sous-comité Russie, coprésideront une réunion du Comité.-VNA