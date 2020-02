Une délégation du ministère vietnamien de la Défense, dirigée par le vice-ministre Nguyen Chi Vinh (au milieu), au salon aéronautique Singapore Airshow 2020. Photo : https://www.qdnd.vn/

Singapour (VNA) – Une délégation du ministère vietnamien de la Défense dirigée par son vice-ministre Nguyen Chi Vinh s’est rendue à Singapour pour une consultation sur les activités militaires et de défense de l’ASEAN en 2020 et pour assister au salon aéronautique Singapore Airshow 2020.

Lors d’une rencontre avec le secrétaire permanent du ministère singapourien de la Défense, Chan Heng Kee, et le secrétaire d'État au ministère singapourien de la Défense, Heng Chee How, le vice-ministre vietnamien de la Défense, Nguyen Chi Vinh, a annoncé que le Vietnam avait parachevé les préparatifs pour la conférence restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM restreinte) qui aurait lieu à Hanoï du 18 au 20 février prochain.

Cette année, outre l’ADMM restreinte et l’ADMM élargie (ADMM+), le Vietnam prévoit d’organiser une cérémonie marquant le 10e anniversaire de l’ADMM+ qui verra la participation de ministres de la Défense de différents pays, a-t-il indiqué.

Le vice-ministre Nguyen Chi Vinh a également invité les dirigeants du ministère singapourien de la Défense et de l’armée singapourienne à participer à une conférence sur les femmes et les opérations de maintien de la paix de l’ONU et à une exposition internationale de la défense organisées cette année par le Vietnam.

Lors de sa rencontre avec le chef des forces de défense des forces armées de Singapour, Melvin Ong, le chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, Le Huy Vinh, lui a transmis l’invitation du chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam Phan Van Giang à participer à la 17e conférence des commandants des forces de défense de l’ASEAN au Vietnam.

Lors des réunions, la partie singapourienne a affirmé faire de son mieux pour soutenir le ministère vietnamien de la Défense dans l’organisation avec succès des activités militaires et de défense dans l'Année de la présidence vietnamienne de l'ASEAN 2020.

Au cours de son séjour, la délégation du ministère vietnamien de la Défense a participé au salon aéronautique Singapore Airshow 2020. Elle a travaillé avec plusieurs agences et organes pour acquérir leurs expériences au service de l'organisation du premier salon international de la défense du Vietnam, prévu au quatrième trimestre de cette année à Hanoï.

Auparavant, Singapore Airshow 2020 s’est officiellement ouvert avec la participation de 930 entreprises de 45 pays et de nombreuses délégations de différents pays. La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre de la Défense Nguyên Chi Vinh. Le chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, Le Huy Vinh ; l’ambassadrice du Vietnam à Singapour, Cao Thi Thanh Huong, et l'attachée de défense vietnamienne, Do Mai Khanh, étaient également présents.-VNA