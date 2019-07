Nguyen Van Binh (droite), président de la Commission économique du Comité central du Parti, et Mitchell Silk, assistant p.i. du secrétaire américain du Trésor. Photo : VNA





Hanoï (VNA) – Nguyen Van Binh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) du Parti, président de la Commission économique du Comité central du Parti, a reçu le 24 juillet à Hanoï une délégation du Département américain du Trésor.



La délégation américaine était conduite par Mitchell Silk, assistant p.i. du secrétaire américain du Trésor.



Lors de la rencontre, Nguyen Van Binh a exprimé sa satisfaction devant le développement du partenariat intégral entre le Vietnam et les Etats-Unis ces derniers temps. Selon lui, les relations bilatérales s’approfondissent en tous domaines, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde.



Il a déclaré que le Parti et l’Etat vietnamiens tenaient en haute estime les relations avec les Etats-Unis qui étaient l’un des premiers partenaires du Vietnam, et souhaitaient continuer de les promouvoir. Soulignant que l’économie était toujours un pilier des relations bilatérales, il a indiqué que le Vietnam ne poursuivait pas un excédent commercial vis-à-vis des Etats-Unis. Il a ensuite insisté sur la nécessité de coopérer étroitement pour trouver des solutions efficaces aux problèmes d’intérêt commun.



A cette occasion, le chef de la délégation américaine Mitchell Silk a présenté à son interlocuteur une initiative qui promeut des investissements privés “low-cost” dans les domaines des infrastructures et des énergies (Asia EIPCI).



Saluant cette initiative, Nguyen Van Binh a constaté qu’elle était conforme à la préconisation du Vietnam concernant l’attraction des capitaux à l’intérieur comme à l’extérieur du pays pour développer les énergies et les infrastructures pour un développement rapide et durable de l’économie nationale. -VNA