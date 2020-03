Lors de la rencontre (Photo: VNA)

Hanoi, 5 mars (VNA) - Nguyen Van Binh, membre du Politburo et chef de la Commission économique du Comité central du Parti communiste du Vietnam a reçu une délégation du Conseil d’affaires Etats-Unis – Vietnam (US-ASEAN Business Council-USABC) à Hanoi le 5 mars.Lors de la rencontre, Nguyen Van Binh a exprimé son plaisir avec le bon développement du partenariat intégral Vietnam-États-Unis dans les domaines, apportant ainsi de grands avantages aux peuples des deux pays.Il a souligné la détermination et les résultats du Vietnam dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19 grâce à des mesures drastiques ainsi que le soutien et la participation du peuple vietnamien. Il a déclaré que les activités de l'ASEAN en 2020, lorsque le Vietnam remplirait le rôle de président de l'ASEAN, se poursuivraient comme prévu, malgré les effets de l'épidémie.À l'occasion, les deux parties ont discuté de questions sur les institutions, le développement socio-économique du Vietnam, les mécanismes, les recommandations dans les domaines qui intéressent les entreprises américaines comme l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, l'économie numérique et la science-technologie.La délégation américain a affirmé qu'elle continuerait de se coordonner étroitement avec le Parti et le gouvernement vietnamiens et de contribuer à la promotion des liens économiques, du commerce et des investissements entre les deux pays dans les temps à venir. -VNA