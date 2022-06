Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Binh Duong, Mai Hung Dung (à droite) reçoit l'ambassadeur Pier Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'Union européenne au Vietnam. Source : baobinhduong

Binh Duong (VNA) - L'ambassadeur Pier Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'Union européenne (UE) au Vietnam, a eu le 9 juin une séance de travail avec des représentants du Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud) pour discuter des opportunités d'investissement dans cette localité, en particulier dans le développement de la haute technologie et de l'industrie verte ainsi que la protection de l'environnement.

L'ambassadeur Pier Giorgio Aliberti a été impressionné par le développement dynamique de Binh Duong au fil des ans, espérant que grâce à la séance de travail, la délégation de l'UE comprendrait davantage les besoins de la province, intensifierait les programmes de coopération, accélérerait les priorités dans les domaines comme les énergies, les énergies renouvelables, le développement économique vert…

Selon le diplomate, il existe d'énormes potentiels et opportunités entre l'UE et Binh Duong.

Pier Giorgio Aliberti s’est engagé à continuer à servir une passerelle de coopération entre l'UE et le Vietnam, et Binh Duong en particulier, à travers des projets concrets.

Pour sa part, le vice-président permanent du Comité populaire provincial Mai Hung Dung a informé la délégation européenne des potentiels et des avantages de cette localité pour le développement économique.

Pour l’heure, Binh Duong a attiré 4.049 projets d'IDE avec un capital social total de 39,5 milliards de dollars, provenant de 65 pays et territoires, dont 403 projets de plus de 6,7 milliards de dollars provenant de 24 pays et territoires européens.

Mai Hung Dung a espéré que l'ambassadeur Aliberti contribuera à renforcer la coopération entre le Vietnam et l'UE en général, et entre l'UE et Binh Duong, en particulier.

Les autorités locales donnent la priorité aux investissements dans des projets impliquant le transfert de technologies, la production industrielle verte, la protection de l'environnement et les sciences et technologies, a-t-il conclu.-VNA