Le président de l'Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, au groupe Que Lam, dans le district de Binh Xuyen, province de Vinh Phuc. Photo : VNA

Vinh Phuc (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, à la tête d’une délégation de haut rang de l'Assemblée nationale lao, est allé travailler le 7 décembre avec le groupe Que Lam, dans le district de Binh Xuyen, province de Vinh Phuc au Nord.

Après 20 ans de naissance et de développement, le groupe Que Lam est actuellement devenu une unité leader dans le domaine de la production et du commerce d'engrais organiques, avec un système de 13 sociétés membres, huit usines d'engrais réparties dans l’ensemble du pays.

Actuellement, la capacité de production du groupe est plus d’un million de tonnes/an. Chaque année, le groupe produit et vend sur le marché des centaines de milliers de tonnes d'engrais de toutes sortes. Il dispose actuellement, d'un système de distribution et de consommation de produits dans les 63 villes et provinces du Vietnam et d’exportation vers le Laos et le Cambodge.

S'exprimant à cette occasion, Xaysomphone Phomvihane, a hautement apprécié le processus de production agricole biologique du groupe Que Lam, souhaitant que celui-ci vienne au Laos pour sonder les opportunités d'investissement et de coopération dans la production agricole biologique.

Auparavant, la délégation de l'Assemblée nationale lao s’est rendue dans l'usine d'engrais microorganiques Que Lam, - un modèle d'élevage porcin de biosécurité, et a discuté avec le groupe Que Lam de la coopération bilatérale dans le domaine de l'agriculture biologique. - VNA