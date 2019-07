Des dirigeants de Tuyen Quang en Espagne. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une délégation de la province de Tuyen Quang (Nord), conduite par le président du Comité populaire provincial Pham Minh Huan, a effectué du 25 au 29 juin une visite en Espagne.

Deux séminaires de promotion du commerce et de l’investissement dans cette localité vietnamienne ont été organisés à cette occasion dans les villes de Madrid et Séville. Une cinquantaine d’entreprises espagnoles y ont participé.

Prenant la parole lors des séminaires, l’ambassadeur Ngo Tien Dung a souligné les bonnes relations entre le Vietnam et l’Espagne, précisant qu’en 2019, les deux pays célébreraient le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique. Il a annoncé la signature de l’Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne, espérant que cet accord stimulerait le commerce et l’investissement entre le Vietnam et l'Espagne.

Les dirigeants de Tuyen Quang ont présenté aux entreprises espagnoles les atouts de leur localité et exprimé le souhait d'établir des liens dans les infrastructures, l’agriculture, la formation et le tourisme.

A propos de l’agriculture, Tuyen Quang a demandé à l’Espagne de l’aider dans le transfert de technologies de production et de conservation des fruits, légumes et aliments ; de technologies de production de variétés et de transformation de produits agricoles et dans la recherche d’un processus fermé de production agricole à l’export.

Tuyen Quang a souhaité être soutenu par l’Espagne dans le développement des infrastructures touristiques et des produits touristiques, la construction urbaine et des sites de villégiature…

Participant aux séminaires, des responsables de l’Association des leaders de l’Espagne et du Département de promotion de l’économie extérieure de la région d’Andalousie ont apprécié le développement économique du Vietnam et souhaité le renforcement de la coopération entre entreprises des deux pays.

Ils ont affirmé la volonté des entreprises espagnoles de coopérer avec celles du Vietnam et de Tuyen Quang en particulier, dans les infrastructures, la santé et l’éducation.

Durant leur séjour en Espagne, les dirigeants de Tuyen Quang sont allés visiter l’usine Bordas Chinchurreta spécialisée dans la transformation d’agrumes et la production d’aromates au service des industries pharmaceutique et de la parfumerie. -VNA