Le gouverneur de la préfecture d’Yamanashi, Koutarou Nagasaki lors de la séance de travail avec les responsables de la province de Hoa Binh (Photo: VNA)



Hoa Binh (VNA) - Le 14 janvier, une délégation de la préfecture d’Yamanashi (Japon) dirigée par son gouverneur, a effectué une visite de travail dans la province de Hoa Binh (Nord).

Lors d’une séance de travail avec les responsables locaux, deux provinces de Hoa Binh et Yamanashi ont présenté les aspects naturels et sociaux ainsi que les potentiels et les opportunités de coopération en matière d'investissement entre les deux parties.

Le gouverneur de la préfecture d’Yamanashi, Koutarou Nagasaki, a déclaré que sa préfecture dispose de nombreux potentiels pour développer le secteur de l'énergie et la culture d'arbres fruitiers. De plus, la localité a d'autres secteurs en fort développement comme l'industrie manufacturière, la mécatronique, la bijouterie et la vinification, notamment le tourisme. Nagasaki espère que Hoa Binh et Yamanashi apporteront de grands avantages au développement économique de chaque localité.

Le gouverneur Nagasaki a affirmé que la préfecture d’Yamanashi (Japon) considère toujours les Vietnamiens qui étudient et travaillent dans cette localité comme des membres de la communauté. Après la réunion, Yamanashi étudiera et examinera les opportunités d'investissement dans la province de Hoa Binh pour une coopération active dans un certain nombre de domaines où les deux provinces ont des atouts.

Le président du Comité populaire de Hoa Binh, Bui Van Khanh, a exprimé son désir de coopérer et d'investir dans le tourisme, l'agriculture, l'éducation et l'industrie manufacturière en s'appuyant sur la force de la préfecture d’Yamanashi.

Lors de la réunion, des représentants de la province de Hoa Binh ont également proposé au gouverneur Koutarou Nagasaki d'aider la province de Hoa Binh dans la formation professionnelle, de faciliter l’envoi des travailleurs locaux au Japon, et de se renseigner sur les opportunités de coopération touristique avec la localité. -VNA