Les ambassades et bureaux des Attachés de Défense du Vietnam en France, en Russie et au Cambodge ont organisé lundi des cérémonies marquant le 75e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam.

Le Vietnam soutient tous les efforts conformes à la Charte des Nations Unies et au droit international pour trouver des solutions pacifiques et durables aux conflits et différends...