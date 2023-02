Conférence de l'Association Asie-Pacifique des chimistes théoriques et informatiques. Photo: so huu tri tue va sang tao Conférence de l'Association Asie-Pacifique des chimistes théoriques et informatiques. Photo: so huu tri tue va sang tao

Binh Dinh (VNA) - La 10e conférence de l'Association Asie-Pacifique des chimistes théoriques et informatiques est en cours au Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires dans la province centrale de Binh Dinh.L'événement de cinq jours, qui dure jusqu'au 23 février, attire la participation de plus de 350 scientifiques et étudiants de 25 pays et territoires à travers le monde.La conférence se concentre principalement sur la recherche fondamentale basée sur des techniques informatiques, avec des débats relatifs à la science moléculaire et à la simulation en biomédecine.Les principaux thèmes présentés par les scientifiques lors de l'événement incluent l'histoire de l'informatique quantique, le développement des méthodes de calcul; l’intelligence artificielle et la «machine learning» en chimie quantique computationnelle et simulation en biomédecine; la science des matériaux – matériaux catalytiques ; la simulation cinétique moléculaire, les énergies renouvelables et les produits naturels.La conférence offre une opportunité aux scientifiques internationaux et vietnamiens de maintenir les réseaux de coopération multidisciplinaires existants et d'en initier de nouveaux. Cela crée également des conditions favorables pour que les jeunes scientifiques vietnamiens acquièrent de l'expérience, améliorent leurs connaissances professionnelles et aient une meilleure carrière à l'avenir. -VNA