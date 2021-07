Hanoi (VNA) – Malgré le Covid-19, la production industrielle au Vietnam a augmenté de 9% en glissement annuel au cours du premier semestre 2021. Pour maintenir ce résultat sur l’année, de nombreuses mesures ont été proposées dont la mise en place d’une carte Covid-19 des parcs industriels et des entreprises.

Photo d’illustration: thoibaonganhang.vn

Sur les 5,64% de croissance réalisée par l’économie vietnamienne au cours du premier semestre 2021, l’industrie représentait plus de 3%. Elle était portée principalement par les secteurs manufacturier et électrique qui affichaient respectivement une hausse de 11,4 % et de près de 8,2%.

Afin de répondre au double objectif du gouvernement qui consiste à lutter contre l’épidémie et à développer l’économie, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19, a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce et les collectivités locales de créer une carte de l’épidémie des parcs industriels et des entreprises.

Appelée «Carte pour une cohabitation en sécurité avec la pandémie de Covid-19», cette application renseignera sur la situation épidémique et le niveau de sécurité des usines et des parcs industriels. À ce jour, plus de 121.000 comptes ont été créés pour des usines et entreprises dans les 63 provinces et grandes villes du Vietnam, qui sont autant d’élaborateurs et d’utilisateurs de la carte.

D’après Ngô Khai Hoan, directeur adjoint du Département de l’industrie relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, chaque établissement doit évaluer lui-même son niveau de sécurité et élaborer sa stratégie de production en fonction de l’évolution de l’épidémie.

"Le Département de l’industrie a organisé une formation en ligne pour aider les services locaux de l’Industrie et du Commerce, les comités de gestion des zones industrielles et des zones économiques de l’ensemble du pays à élaborer et à utiliser cette carte", fait-il savoir.

"Les départements locaux de l’industrie et du commerce, les comités de gestion des zones industrielles et des zones économiques industrielles et des zones économiques veilleront à ce que les entreprises évaluent leur niveau de sécurité et mettent à jour les indicateurs sur cette carte, conformément aux préconisations du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19", explique-t-il.

Ngô Khai Hoan, directeur adjoint du Département de l’industrie relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce. Photo: tapchicongthuong.vn



De l’avis des économistes, les performances du secteur industriel du dernier semestre dépendront de la capacité du Vietnam à contenir l’épidémie. Les entreprises doivent donc durcir les mesures anti-Covid-19 pour maintenir leurs activités et adapter leur production aux évolutions de la pandémie. Les usines où l’épidémie est sous contrôle et qui répondent aux critères de sécurité doivent pouvoir rouvrir.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce s’est rapproché d’autres ministères et secteurs afin de développer les secteurs clés tels que l’industrie automobile, le textile, le cuir et les chaussures, l’électronique, l’exploitation minérale et les industries auxiliaires. Il s’emploie également à rétablir les chaînes d’approvisionnement en matières premières pour éviter de dépendre d’un fournisseur unique.

"Nous allons renforcer les contrôles et la répression contre la spéculation et la manipulation du marché de matières premières et garantir l’approvisionnement des entreprises. Il faut également développer le commerce électronique, le marché intérieur et renforcer la promotion commerciale à l’étranger pour mieux exporter. Enfin, il est nécessaire d’achever en 2021 la nouvelle stratégie de développement de l’industrie en mettant l’accent sur les industries de base et les industries auxiliaires. L’objectif est de donner un nouvel élan au développement de l’industrie vietnamienne au dernier semestre de 2021 et en 2022", indique Ngô Khai Hoàn.

Autres priorités pour l’industrie nationale: améliorer la compétitivité des produits et les labelliser, diversifier les marchés et profiter des accords de libre-échange. – VOV/VNA