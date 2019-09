Novaland a signé un accord de coopération avec le fonds d'investissement de la Banque de reconstruction allemande KFW.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Jeudi 26 septembre, le groupe Novaland a signé un accord de coopération avec le fonds d'investissement de la Banque de reconstruction allemande KFW, spécialisée dans le sponsoring et le conseil aux entreprises privées ayant des projets d’importance sociale.



La Banque de reconstruction allemande KFW (DEG) a financé à hauteur de 20 millions de dollars l'Azerai Can Tho Resort (Côn Âu, Cân Tho), projet dans le cadre du complexe de villégiature et de loisirs NovaWorld Mekong que le groupe Novaland développe dans le delta du Mékong.



Dans le même temps, DEG a également signé un protocole d’accord sur la fourniture de services pour la marque NovaWorld.



Les experts de la DEG conseilleront Novaland dans la formation de ressources humaines professionnelles en tourisme, le respect des normes du groupe en matière de gestion des hôtels, sur les questions environnementales pour une exploitation efficace des ressources écologiques disponibles, afin que la chaîne de complexes de NovaWorld, tels que NovaWorld Mekong, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Hô Tram... devienne des destinations de détente et de divertissement idéales pour les touristes vietnamiens et étrangers.



Dans le delta du Mékong, Novaland coopère avec la Banque de l’armée pour parrainer le Boston Consulting Group - BCG, unité de conseil leader dans le monde, chargé de mettre en œuvre le projet de développement du tourisme dans les 13 provinces du delta du Mékong afin de s’adapter au changement climatique, selon la Résolution 120/NQ-CP du Premier ministre.



Selon le BCG, d'ici 2030, le delta du Mékong sera la première destination de tourisme fluvial en Asie, avec 19 millions de touristes dont 30% d'étrangers et la création de 300.000 emplois dans ce secteur.



Sur la base de la stratégie du BCG, Novaland planifie et met en œuvre le projet NovaWorld Mekong au centre de la ville de Cân Tho. Ce projet conforme aux normes internationales modifiera la manière d'aborder le tourisme dans le delta du Mékong, en mettant l'accent sur le tourisme associé à l'agriculture et aux activités traditionnelles, avec comme objectif ambitieux de faire de cette région une destination touristique internationale. La première phase de NovaWorld Mekong - Azerai Cân Tho Resort a mise en service en juin 2018.



Le 7 juillet 2017, l'organisation financière DEG et deux membres du groupe Nova que sont Anova Corporation et le groupe Novaland ont signé un protocole d'accord dans le cadre du programme du Forum des affaires Vietnam-Allemagne, en marge du sommet du G20 à Berlin, en Allemagne. Cet accord, qui établit une coopération à long terme entre ces deux grandes entreprises des deux pays, vise à améliorer la qualité de la vie au Vietnam, sur la base du développement durable et du respect des normes internationales en matière de gouvernance d'entreprise, de responsabilité sociale et de protection de l'environnement. -CVN/VNA