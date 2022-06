Mme Nguyen Quynh Tram. Photo: Microsoft



Hanoi (VNA) – L’ancienne directrice nationale de Google en charge du Vietnam, du Laos et du Cambodge, Nguyen Quynh Tram, vient d'être nommée directrice générale de Microsoft Vietnam.



Elle aidera l'entreprise à appliquer la technologie cloud et à renforcer sa résilience post-pandémique, contribuant ainsi à favoriser l'innovation.



Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des marchés en Asie et en Europe, Nguyen Quynh Tram a occupé des postes importants dans les domaines de la technologie, des télécommunications et des médias.



Elle a été vice-présidente et directrice générale du groupe FOX Networks et a occupé des postes de direction chez Vietnamobile, VSTV - première joint-venture entre la Télévision du Vietnam VTV et le groupe audiovisuel français payant Canal Plus, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), PayPal et Orange, etc.



Nguyen Quynh Tram est titulaire d'un master en Gestion des Affaires de l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC Business School) et diplômé de l'Université Erasmus de Rotterdam. -VNA