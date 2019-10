Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Pionnier dans de nombreuses activités éducatives, l’Institut d’échanges culturels avec la France à Hô Chi Minh-Ville a organisé le 13 octobre les épreuves du DELF Junior. L’occasion de rappeler ce qu’est exactement cette certification.

Êtes-vous pour ou contre les blogs ? C’est le retour de la blouse à l’école ? L’écriture manuscrite va-t-elle disparaître ? Voici quelques-uns des sujets proposés au niveau B2 du DELF (Diplôme d’études en langue française) junior 2019 à l’Institut d’échanges culturels avec la France à Hô Chi Minh-Ville (Idecaf) le 13 octobre. Une centaine de candidats se sont ainsi penchés sur ces questions et ont tenté de convaincre différents jurys composés d’examinateurs-correcteurs.

Des adolescents se préparant avant leur grand oral. Photo: CVN



Ce sont des jeunes francophones principalement de Hô Chi Minh-Ville et de Biên Hoà (province voisine de Dông Nai) qui sont venus passer les épreuves du DELF Junior. L’Idecaf organise depuis mai 2005 ces week-ends de passation pour les 12 - 18 ans de niveaux collège et lycée.



Un DELF spécial jeune



À l’occasion de ce rendez-vous, l’Institut a mobilisé pas moins de 25 professeurs examinateurs-correcteurs ainsi qu’une équipe de surveillants pour mettre en place les différentes épreuves orales et écrites.



Pour le niveau A1, il y avait 16 candidats. Les A2 étaient au nombre de 12 et 71 pour les B1.



Ce DELF est élaboré selon les mêmes principes que le DELF tout public, seules les thématiques changent. En effet, les sujets du DELF Junior abordent des thèmes correspondant aux intérêts des jeunes. Chaque examen permet d’évaluer quatre compétences de communication : compréhension écrite et compréhension orale, production écrite et production orale. Ce diplôme officiel est reconnu dans le monde entier. Il est valable à vie et enrichit favorablement le curriculum vitae. Il est conçu selon les principes et les niveaux du CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues).



Ainsi, il n’est pas possible de faire la distinction entre un diplôme DELF Junior et un diplôme DELF tout public. Une différence à souligner car on pense à tort qu’un diplôme DELF Junior a moins de valeur que son homologue tout public. Il est composé de quatre niveaux allant de A1 à B2.



Utilité de la certification





Des professeurs mobilisés pour les épreuves d’expression orale A2 et B2. Photo: CVN



Le DELF peut répondre à de nombreux besoins. Pour certains apprenants de français langue étrangère, la certification des compétences linguistiques est un outil obligatoire dans leur démarche de mobilité universitaire ou professionnelle. Pour d’autres, ce diplôme représente un facteur de motivation et une validation officielle de l’apprentissage du français. Il permet aussi l’accès à la nationalité française, ce qui prouve son importance.



L’Idecaf propose également chaque année, depuis 2005, les épreuves du DELF Prim. Ce dernier convient particulièrement aux enfants de 7 à 11 ans. Il se décline en trois niveaux : A1.1, A1 et A2 correspondant au CECR. A1.1 est le niveau le plus accessible et A2 est celui plus élevé. Il sert de lien justement vers le DELF B1 et B2 Junior. C’est aussi un Diplôme d’études en langue française officiel délivré par le ministère français de l’Éducation nationale qui bénéficie d’une reconnaissance internationale.



Il permet aux jeunes de valoriser leurs compétences en français.



Les épreuves orales et écrites auront lieu les samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019. Les inscriptions sont déjà en cours. -CVN/VNA