"Danse du filet" de Nguyen Ngoc Thien, prise à Hon Yen (Tuy An, Phu Yen).

Hanoï (VNA) - Quatre clichés pris d’en haut à quatre endroits différents du Vietnam sont entrés dans les 40 belles photos de concours international de photos.



Le concours de photographie The EPSON International Pano Awards, le plus réputé dans les milieux des photographes professionnels et amateurs, a attiré cette année près de 5.000 candidatures de 1.258 photographes venus de 72 pays.

L’œuvre «Bateau de fleurs » de Tran Minh Dung pris à Tam Coc, province de Ninh Binh, a remporté le troisième prix dans la catégorie «Architecture et Environnement bâti».



Jugés selon différents critères allant de la technique de prise de vue, la créativité à la narration, les clichés lauréats sont à couper le souffle. Pour chaque catégorie, le comité d’organisation a présentéles 50 meilleures photos sur son site.

«Hoi An en nuit», prise en juin par Tran Minh Dung, est parmi les 39 superbes photos de «Architecture et Environnement bâti».

"Champs en terrasses en forme de plateau" (Ruộng bậc thang mâm xôi) de Nguyen Ngoc Thien s'est classée 5e dans « Architecture et Environnement bâti ».

