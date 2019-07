Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) Dô Ba Ty a reçu le 4 juillet à Hanoi Khampheuy Panemalaythong, chef de l’Institut d’études législatives de l’AN du Laos. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) Dô Ba Ty, qui a reçu le 4 juillet à Hanoi le chef de l’Institut d’études législatives de l’AN du Laos, Khampheuy Panemalaythong, a souhaité voir les deux organes législatifs poursuivre leur coordination étroite et améliorer les échanges d’information et d’expérience en matière de législation, de supervision et de prise des décisions sur les questions importantes des deux pays.

Les deux AN ont également organisé des séminaires sur le fonctionnement des administrations locales, notamment dans la gestion foncière, du budget d’Etat, du tourisme, sur l’attraction des investissements à Hanoi et dans la province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre), a-t-il annoncé.

Il a fait l’éloge des méthodes de collecte et de fourniture d’informations de l’Institut d’études législatives de l’AN du Laos, ainsi que de ses expériences en matière d’élaboration de brefs rapports, étc…

De son côté, Khampheuy Panemalaythong a souhaité que la partie vietnamienne continue de soutenir le Laos dans l’amélioration des compétences professionnelles des députés laotiens.

Il s'est engagé à mettre en œuvre des activités concrètes pour contribuer aux relations entre les deux AN et leurs commissions concernées, ainsi qu'à la solidarité spéciale entre les deux pays. -VNA