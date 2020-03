La vice-Première ministre de la République tchèque, Alena Schillerova, s'exprime lors de ce colloque. Photo: VNA

Prague (VNA) – Le deuxième colloque sur la Loi de gestion des recettes en ligne (EET) a eu lieu le 29 février à Prague, en République tchèque, dans le but de fournir des informations sur le droit et l’environnement d’affaires de ce pays européen pour les entreprises vietnamiennes.

Organisé conjointement par l’Association des entreprises vietnamiennes, l’Association des jeunes entreprises vietnamiens en République tchèque, cet événement a attiré de nombreuses entreprises vietnamiennes opérant dans ce pays européen, car l'EET est une question vitale pour leurs affaires.

L'EET est entrée en vigueur à partir du 1er décembre 2016 et pour les deux premières étapes, elle a été appliquée dans les hôtels, les restaurants, les entreprises de vente en gros et en détail. Depuis le 1er mai prochain, pour les 3e et 4e étapes, la loi sera appliquée dans les services et la production.

S’exprimant à ce colloque, la vice-Première ministre de la République tchèque, Alena Schillerova, a tenu en haute estime la coopération entre les entreprises vietnamiennes opérant en République tchèque et le ministère tchèque des Finances depuis l’entrée en vigueur de cette loi.

Elle a également informé de nouveaux points de l’EET, notamment la mise en oeuvre de ses 3e et 4e étapes. Elle s’est déclarée convaincue que les entreprises vietnamiennes comprendraient mieux et appliqueraient rapidement les prochaines étapes de l’EET.

De son côté, le président de l’Association des entreprises vietnamiennes en République tchèque, Pham Thanh Long, a souligné que l’organisation de ce colloque visait à aider les entreprises vietnamiennes en activité dans ce pays européen à mieux comprendre et à bien respecter la loi du pays d’accueil, contribuant à élever leur position dans la société et la communauté des entreprises en République tchèque.

Lors de ce colloque, la vice-Première ministre de la République tchèque et des experts du ministère des Finances ont répondu à des questions des Vietnamiens concernant l’EET.

A cette occasion, la vice-Première ministre Alena Schillerova a visité certains établissements des Vietnamiens au centre commercial SAPA, en République tchèque. -VNA