Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam prend la parole à la tribune. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a appelé la communauté des entreprises informatiques nationales à redoubler d'efforts pour promouvoir la transformation numérique au Vietnam.



Dans son discours lors du Sommet des technologies de l’information et de la communication du Vietnam 2019 (Vietnam ICT Summit 2019) sur le thème "Transformation numérique pour un Vietnam prospère" le 8 août à Hanoï, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné l'importance de créer des avancées décisives et de sortir des sentiers pour exploiter pleinement les possibilités de la transformation numérique.



Il a affirmé que le sommet offrait aux entreprises informatiques et aux agences concernées une bonne occasion de définir des objectifs généraux et des actions concrètes et pratiques visant à renforcer la numérisation.



Selon le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, dans le processus de transformation numérique, le Vietnam se concentrera sur le développement de quatre types d'entreprises : les entreprises dotées d'une grande capacité de finance, de marchés et de ressources humaines ; les entreprises expérimentées ; les entreprises de start-up et de nouvelles entreprises dans les technologies et l'innovation.



Dans le cadre du programme national de transformation numérique, le Vietnam vise à figurer dans le top quatre pays de l’ASEAN et la liste des 40 meilleurs pays du monde en termes d’indice de compétitivité mondiale. Pour accélérer ce processus, les entreprises informatiques devraient commencer à créer des plates-formes numériques afin de connecter les organisations, les entreprises et les ménages.



Lors de ce sommet, l’Alliance de transformation numérique du Vietnam (Vietnam Digital Transformation Alliance) a été créé, avec la participation de huit entreprises technologiques de premier rang au Vietnam, qui investiront dans les infrastructures et les plates-formes de transformation numérique. L'alliance devrait réunir d'autres entreprises dans les temps à venir.



Le Sommet des technologies de l’information et de la communication du Vietnam 2019 a été organisé conjointement par le ministère de l'Information et de la Communication et l'Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA).



Dans le cadre du sommet, a eu lieu une exposition présentant des solutions à la transformation numérique et des activités visant à connecter les entreprises opérant sur le terrain. -VNA