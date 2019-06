Hanoï (VNA) – Le « Forum Mékong-Lancang sur le développement durable des technologies de l'information et de la communication (TIC)" a eu lieu les 27 et 28 juin à Vientiane, avec la participation de délégations du Laos, du Cambodge, de Chine, du Myanmar, de Thaïlande et du Vietnam.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture le 27 juin, le vice-ministre laotien des Postes et des Télécommunications, Thongsay Xanexaya, a affirmé qu’avec un taux de croissance rapide et l'ère économique actuelle, les TIC et la technologie jouaient un rôle important dans le développement socio-économique de chaque pays.

Il a exprimé l'espoir que les pays de la région renforceraient leur collaboration dans le cadre de la Coopération Mékong-Lancang en vue du développement durable et intégral du secteur des TIC, contribuant au développement national.

Lors de ce forum, les experts et représentants des pays participants ont partagé des connaissances et expériences relatives à l’élaboration des politiques et des projets de loi sur les technologies, ainsi que des plans dans les domaines liés au développement durable, à l'économie numérique et à la transformation numérique.

Le forum Mekong-Lancang est un forum d'échange de connaissances et d'expériences entre les pays dans la région et de promotion de leurs relations d’amitié. Cet événement fait partie d’une série d'activités du ministère laotien des Postes et des Télécommunications visant à évaluer la mise en œuvre des politiques de développement pour 2030, de la Stratégie décennale de développement 2016-2025 et de la deuxième phase du Plan quinquennal de développement 2016-2020.-VNA