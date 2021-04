Hanoi (VNA) - En ces temps où l’écologie devient un art de vivre, quoi de plus tentant que de se rendre au bureau au guidon d’un vélo en bambou?

Pham Minh Tri. Photo: Viet Bamboo Bike

Eh oui, en bambou, vous avez bien lu... Peut-être en avez-vous déjà vu, d’ailleurs, de ces vélos à la fibre végétale, qui rencontrent un succès grandissant.

Rencontre cette semaine avec un artisan vietnamien dont les deux roues pas comme les autres ont réussi à conquérir le marché international.

Cet homme a de l’imagination, de l’envie et du savoir-faire: les ingrédients indispensables à la réussite... Diplômé en génie automobile de l’université de Stuttgart, en Allemagne, Pham Minh Tri est retourné au Vietnam pour se lancer dans un projet fou: créer des vélos en bambou…

«En 2009-2010, quand j’étais étudiant en Allemagne, j’ai eu l’occasion d’assister à un séminaire où il était question d’assembler des tubes de bambou pour confectionner le cadre d’un vélo. Ça m’a donné tout de suite l’envie de créer mes propres vélos en bambou, ici au Vietnam, où le bambou pousse à profusion», nous raconte-t-il.

Des cadres en bambou. Photo: Viet Bamboo Bike

Un bon vélo doit forcément posséder un cadre de qualité: question de sécurité... Pham Minh Tri a donc soigneusement sélectionné les meilleurs matériaux, ceux qui proviennent de la nature. Ses cadres en bambou ont reçu des certificats de qualité et de conformité aux normes ISO 4210 de GSS (Suisse) et DIN (Allemagne).

Photo: Viet Bamboo Bike

«La variété de bambou que j’utilise vient d’An Giang, dans le Sud», nous indique Pham Minh Tri. «Les tubes doivent avoir un diamètre compris entre 5 et 7 centimètres pour pouvoir supporter la pression, la flexion et la torsion. Le bambou est un matériau qui permet d’obtenir un bon compromis entre la rigidité qu’un vélo demande, le confort dont l’utilisateur a besoin et un esthétisme original. Par ailleurs, j’utilise de la fibre de lin qui est une fibre complètement naturelle et de la résine de type époxy biosourcée pour créer les jonctions parfaitement solides et rigides»

C’est en 2014 que l’entreprise Viet Bamboo Bike de Pham Minh Tri a vendu son premier vélo après une longue période d’essai. Aujourd’hui, elle propose toute une gamme de produits: vélo classique, vélo urbain, vélo tout-terrain, de course, vélo pliant, vélo à assistance électrique… Chaque vélo est unique, car son montage nécessite au moins 42 heures de travail à la main, avec des morceaux de bambou qui ne sont jamais identiques.

À noter aussi que grâce à de solides connaissances en mécanique des matériaux et des structures apprises à l'étranger, Pham Minh Tri a aussi réussi à remplacer plusieurs pièces métalliques, à savoir les pédales, le guidon ou bien les roues, par des pièces… en bambou.

«Ce mode de production 100% artisanale nous permet de nous adapter au plus près à la pratique, au souhait et à la morphologie de chacun. Ma clientèle est constituée essentiellement d’étrangers ou de personnes qui s’intéressent aux produits respectueux de l’environnement. Si les vélos sont bien entretenus, ils peuvent durer 10 ans ou plus», nous assure-t-il.

