Un camion transportant des marchandises vers le poste frontalier de Tan Thanh pour une exportation vers le marché chinois. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce a publié un vade-mecum sur les exportations officielles de fruits et légumes vers le marché chinois.

Ce guide est destiné aux localités, associations, entreprises et producteurs impliqués dans les chaînes de production, d’exportation de fruits et légumes et, plus généralement, de produits agricoles, vers la Chine.

Il fournit des informations sur le marché chinois, dont ses exigences sur la qualité des produits importés, l'emballage, les conditions de livraison, la traçabilité, les règles phytosanitaires et d'autres points importants.-VNA