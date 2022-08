Le Premier ministre du Cambodge Samdech Techo Hun Sen a cordialement reçu la présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge Nguyen Thi Thanh en août 2022. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Un article approfondi récemment publié sur le site Internet de l'Académie royale du Cambodge (ARC) a mis en lumière l'amitié Vietnam - Cambodge au cours des dernières décennies.

L'article du 28 août a été rédigé par Uch Leang, directeur adjoint du Département des études asiatiques, africaines et moyen-orientales de l'Institut des relations internationales de l’ARC, avant la 77e Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

En 2022, les deux pays organisent l'Année d'Amitié Vietnam-Cambodge et marquent le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue cambodgien Hun Sen manifestent leur solidarité à la zone X16, en juin 2022. Photo: VNA

Dans son article, Uch Leang a noté le contexte historique des relations bilatérales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, en soulignant l'aide du Vietnam accordée au Cambodge pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot en 1979.

Il a déclaré que dans ce contexte, le Cambodge et le Vietnam avaient maintenu et promu sans cesse leurs liens et ont officiellement établi les relations diplomatiques le 24 juin 1967.

Depuis lors, les destins des deux pays se sont liés, en particulier dans les années 1950 et 1970, lorsque le Cambodge a soutenu la lutte du Vietnam pour la réunification nationale et que le Vietnam a aidé le peuple cambodgien à sortir du régime génocidaire.

L'article poursuit en disant que les relations bilatérales se sont développées au cours des plus de 50 dernières années. En 2005, le Cambodge et le Vietnam ont identifié l'orientation de développement de leurs relations dans le nouveau contexte, qui est « le bon voisinage, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale, durable et à long terme ».

Au cours des deux dernières années, ils se sont offert un soutien matériel et spirituel dans la lutte contre le COVID-19 afin de maîtriser la pandémie et de reprendre les activités de coopération bilatérale, selon l’auteur.

Cette année, le Cambodge assure pour la troisième fois la présidence tournante de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

À l'instar du soutien du Cambodge à la précédente présidence vietnamienne de l'ASEAN, le Vietnam soutient également les efforts du Cambodge pour maintenir la centralité du bloc, mobiliser les efforts au sein de l'Association et auprès des partenaires non membres de l'ASEAN, et renforcer la solidarité et l'adaptabilité de l'ASEAN pour atteindre les objectifs de la Vision communautaire de l'ASEAN 2025, a-t-il a écrit.

Uch Leang a soutenu que l'amitié et le bon voisinage des deux pays sont des relations intégrales, dont les partenariats économiques jouent un rôle important dans les liens politiques.-VNA