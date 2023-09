Binh Duong (VNA) – Les autorités de la province de Binh Duong (Sud) et de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) ont organisé mercredi 27 septembre une cérémonie pour lancer un train multimodal international transportant des marchandises de la gare Song Thân vers la Chine.

Le train multimodal international devant transporter des marchandises d’exportation vers la Chine. Photo : baobinhduong.vn

Le train avec 19 wagons transporte environ 500 tonnes de fécule de tapioca. Il est parti de la gare Song Thân et devrait arriver le 5 octobre à Putian, Zhengzhou, dans la province chinoise du Henan.



S’exprimant lors de l’événement, le directeur du département provincial des douanes de Binh Duong, Nguyên Trân Hiêu, a déclaré que Binh Duong s’est hissé à la troisième place nationale en termes d’exportations et d’importations, dont environ 40% avec la Chine, principalement par voie navigable et en partie par route.



L’an dernier, la gare Song Thân a traité plus de 1,6 million de tonnes de marchandises, principalement des équipements électroniques, des automobiles, des aliments, des matières premières pour la production et des produits fabriqués pour les parcs industriels de Binh Duong, Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville.



Le président du conseil d’administration de VNR, Dang Sy Manh, a déclaré qu’au cours de la période 2025-2030, la gare Song Thân devrait traiter 3,5 millions de tonnes par an, devenant ainsi une plaque tournante majeure du système ferroviaire vietnamien.



Une fois que l’infrastructure de transport multimodal international sera achevée, VNR offrira des services quotidiens de trains de marchandises et fournira des services complets d’exportation et d’importation de fret aux clients de Binh Duong et des provinces adjacentes, a-t-il encore indiqué. – VNA