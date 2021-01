Une vue du tableau panoramique de la campagne de Diên Biên Phu, en cours de finition. Photo : Pham Kiên/CVN

Hanoï (VNA) - Pour la première fois au Vietnam, près d’une centaine de peintres ont créé ensemble une peinture panoramique de la campagne de Diên Biên Phu, au musée de la victoire historique de Diên Biên Phu, province du même nom.



Cette peinture à l'huile majestueuse fait 42 m de diamètre et 3.225 m² ! Elle présente quatre scènes : la préparation au combat ; le prélude majestueux ; l’affrontement historique et la victoire finale.



Les artistes ont recréé plus de 4.500 personnages en combinaison avec des motifs en relief. Tous les détails sont liés et connectés afin de créer un impressionnant tableau panoramique de la bataille.



Le panorama est souvent utilisé pour représenter des paysages ou recréer des champs de bataille. Dans le monde, il existe deux panoramas célèbres de F. Roubaud : Bataille de Borodino exposée au Musée-panorama sur la "Bataille de Borodino" à Moscou ; et Panorama de Sébastopol au Musée du panorama de Sébastopol en Ukraine. Au Vietnam, il s’agit du premier tableau panoramique d’une bataille militaire.



Selon Vu Nam Hai, directeur du musée de la victoire historique de Diên Biên Phu, cette peinture est le fruit d’un long processus qui a débuté en 2012. À cette époque là, aucune organisation ne pouvait prendre en charge un tel défi pictural. Aussi la province a-t-elle invité des experts russes pour évaluer la mise en œuvre du projet. Mais pour de nombreuses raisons, ce dernier était resté dans les tiroirs.

La façade du musée de la victoire historique de Diên Biên Phu, province de Diên Biên. Photo : Nguyên Tùng/CVN



Ce n’est qu’en 2014 que le peintre Nguyên Van Mac, directeur de la société de conservation du patrimoine culturel, a proposé de le relancer. "Après plus d'un an de réflexion, nous avons commencé à dessiner un tableau sur toile, de 2,3 m de haut, représentant des scènes de la campagne de Diên Biên Phu. La province a mis sur pied un conseil artistique composé des plus grands experts du Vietnam. En outre, elle a organisé des ateliers avec la participation d’anciens combattants, d’historiens, de journalistes pour recueillir des avis et conseils" a-t-il déclaré.



Un document précieux



Selon le peintre Nguyên Van Mac, la réalisation du tableau panoramique a nécessité la participation de plus de 100 peintres expérimentés de Hanoï.



Actuellement, ce tableau est en phase de finition. Les organisateurs préparent également une vidéo pour présenter le processus de réalisation de cette œuvre d’art.



D’après Vu Thi Tuyêt Nga, directrice adjointe du musée, ce tableau satisfera non seulement le désir des visiteurs de mieux comprendre les phases de la bataille, mais lancera aussi message de paix et d’amitié entre les peuples.-CVN/VNA