Économie La Malaisie et le Vietnam ont de nombreuses opportunités de développement et d'investissement La Malaisie possède de nombreuses usines de fabrication et de transformation, des centres de recherche et développement, tandis que le Vietnam dispose de ressources humaines jeunes, hautement qualifiées et professionnelles. En combinant ces deux facteurs, le Vietnam et la Malaisie peuvent créer de nombreuses opportunités de développement et d'investissement.

Économie Ouverture des salons Vietnam ETE et Enertec Expo à Ho Chi Minh-Ville Le 16e Salon international des technologies et équipements électriques (Vietnam ETE 2023) et le 13e Salon international des produits et technologies d'économies d'énergie et d'énergies vertes (Enertec Expo 2023) se sont ouverts le 19 juillet au Centre des foires et expositions Saïgon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.

Économie Promouvoir la transformation numérique et l'innovation chez les jeunes Une journée des startup a eu lieu le 19 juillet à Hanoï dans le but de promouvoir l’innovation et la transformation numérique chez les jeunes.