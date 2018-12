Hanoi, 5 décembre (VNA) - Éternel passionné de football, Nguyên Duy Dat, un supporteur handicapé, a parcouru plus de 40 km pour venir encourager l’équipe nationale du Vietnam qui affrontait les Philippines le 2 décembre.



Nguyên Duy Dat, le supporteur spécial dans la fan zone de l’Association des supporteurs vietnamiens de football du Nord, le 2 décembre.

Photo: Ngoc Thang/CVN

Le dimanche 2 décembre, l’Association des supporteurs vietnamiens du Nord a mis en place une fan zone en soutien à l’équipe nationale du Vietnam. Celle-ci disputait le match-aller de la demi-finale de la Coupe d’Asie du Sud-Est (AFF Suzuki Cup) à Bacolod, aux Philippines. L’événement a attiré de nombreux supporteurs, qui se sont rassemblé devant l’écran géant à 30 rue de Hoàng Ngân (district de Câu Giây) dès midi.



Parmi les fans arrivés les plus tôt, un supporter attire l’attention. "J’ai réalisé un trajet de plus de 40 km pour venir soutenir l’équipe! Depuis 20 ans, je ne rate aucun match de foot des équipes du Vietnam, même ceux des femmes", lance Nguyên Duy Dat, le supporteur handicapé venu de la province de Hung Yên (Nord).



Bien ses jambes ne guérissent pas, sa passion pour le football reste enflammée. "Avant, je ne regardais les matchs de football qu’à la télé. Ces derniers temps, l’amour du sport m’a encouragé à participer souvent aux activités de soutien de l’équipe nationale", a-t-il déclaré.



La victoire 2-1 du Vietnam face aux Philippines lors du match-aller nous avantage pour le match-retour qui aura lieu le 6 décembre au stade de My Dinh (Hanoï).



"Même si on a gagné le match-aller aux Philippines, le match à My Dinh sera plus difficile, à cause de la qualité des joueurs philippins et de leur fameux entraîneur Sven Goran Eriksson. Nos joueurs doivent rester prudentss’ils veulent atteindre la finale du Championnat d’Asie du Sud-Est 2018. J’espère que les joueurs de l’entraîneur Park Hang-Seo remporteront le championnat cette année !", a affirmé avec enthousiasme Nguyên Duy Dat. - CVN/VNA