Une vue du Sommet sur la transformation numérique au Vietnam-Asie 2022. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam-ASIA DX Summit 2022 s’est ouvert mercredi 25 mai à Hanoi sur le thème "Synergiser la transformation numérique" dans la perspective de la Journée de la transformation numérique du Vietnam (DX Day Vietnam), le 10 octobre.

Organisé par l’Association vietnamienne des logiciels et des services de technologies de l’information (Vinasa), sous les auspices du ministère de l’Information et de la Communication, cet événement de deux jours comprend 18 séances de débats sur le gouvernement numérique, l’économie numérique, les entreprises numériques et la transformation numérique en Asie.

Il donne un aperçu de la transformation numérique au Vietnam, ainsi qu’une plate-forme pour partager des informations et des expériences, introduire des modèles technologiques innovants et des solutions pour accélérer le processus de transformation numérique.

Selon le rapport sur l’économie numérique de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), en 2019, l’économie des technologies de l’information et de la communication a contribué pour environ 4,5% au PIB mondial, tandis que l’économie de l’Internet et des plateformes numériques, 15,5%.

Au Vietnam, en 2021, l’économie de l’Internet pesait environ 21 milliards de dollars, contribuant pour 5% au PIB national, soit le septuple par rapport à 2015. Ce fait montre que, bien qu’affectée par le Covid-19, l’économie numérique a été fortement stimulée par la transformation numérique.

S’adressant à l’événement, le président de la Vinasa, Nguyên Van Khoa, a souligné que le Vietnam se trouvait face à une opportunité de promouvoir l’économie de l’Internet, en particulier l’application et le développement de plateformes de transformation numérique.

En 2025, l’économie numérique devrait représenter environ 20% du PIB vietnamien. Cet objectif fixé par le gouvernement représente un grand défi pour tous les secteurs, en particulier les entreprises de technologie numérique.

Selon Nguyên Van Khoa, pour favoriser le développement de l’économie numérique, le Vietnam a besoin de la synergie de l’ensemble du système politique, des ministères, secteurs, agences et localités, en particulier de la participation de la communauté des entreprises des technologies de l’information et du logiciel.

Les entreprises des technologies de l’information sont appelées à développer des plateformes pour des solutions de transformation numérique de haute qualité pour les entreprises, et à promouvoir l’investissement et la recherche dans les technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (Machine learning), la blockchain. –VNA