Hanoï (VNA) - Dans le contexte où l'épidémie de COVID-19 se propage en Europe, toutes les activités sur place de promotion du commerce sont freinées et perturbées. L’utilisation des technologies de l'information pour connecter les entreprises domestique à des partenaires en Europe, en particulier en Europe du Nord, est très importante.

Photo d'illustration: baodautui

C’est ce qu’a affirmé l'ambassadeur du Vietnam en Suède Phan Dang Duong lors de la récente cérémonie d'ouverture d'un site web en anglais pour les entreprises d’Europe du Nord à l’adresse : https://en.vietnordic.com



Il s'agit d'une activité très significative dans le contexte de crise sanitaire covidienne qui affecte négativement le commerce entre le Vietnam et cette région.



Par le biais de ce site web, l'ambassade du Vietnam en Suède souhaite fournir aux entreprises de Scandinavie des informations sur l'environnement des affaires et des investissements du Vietnam, les opportunités offertes par l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et une base de données des entreprises vietnamiennes triées par catégorie de services et de marchandises.



En outre, le site web est également un lieu de promotion gratuite pour les entreprises et produits du Vietnam, contribuant à stimuler les exportations nationales vers cette région. -CPV/VNA