Des délégués participent au Congrès national du Parti. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le site web Times of India a publié le 26 janvier des informations sur le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam qui a lieu du 25 janvier au 2 février.

L'article a notamment souligné le discours d'ouverture du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, selon lequel le 13e Congrès national du Parti se déroule juste dans le contexte d'évolutions complexes de la situation régionale et internationale, des défis mondiaux tels que changement climatique, catastrophes naturelles, épidémies…

Il s'agit d'un moment tournant non seulement pour le Vietnam mais aussi pour la région Indo-Pacifique. De grands progrès économiques au cours de ces 15 dernières années et les réformes économique offertes par le processus de Renouveau ont apporté la prospérité au peuple vietnamien et contribué à consolider considérablement la position du Vietnam dans la région et sur la scène internationale.

Le Vietnam attire de plus en plus les investissements étrangers en raison de son environnement politique stable, de nombreux accords de libre-échange avec des partenaires majeurs. En outre, le Vietnam a réussi à contrôler l'épidémie de COVID-19. Le Vietnam est considéré comme une destination d'investissement et un centre de production pour les décennies à venir.

C'est la raison pour laquelle la communauté internationale doit soutenir le Vietnam dès maintenant alors que le pays cherche une orientation politique pour les 25 prochaines années. Si le Vietnam réussit, l'Asie de l'Est réussira. C'est pourquoi le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam est un événement auquel la communauté internationale accorde une grande attention, a conclu l'article. -VNA