Le conseiller commercial vietnam ien Hoang Duc Nhuan rencontre un représentant d'un producteur algérien des aliments pour poissons. Photo: baomoi.com

Hanoï (VNA) - Une centaine de représentants d'organisations et d'entreprises du Vietnam, d'Algérie et du Sénégal devraient assister à un séminaire virtuel sur les potentiels de coopération dans l'investissement et le commerce des produits agricoles entre les trois pays, prévu en avril prochain.

Co-organisé par l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) et le Département des marchés Asie-Afrique relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, l'événement virtuel aura lieu les 5 et 6 avril à Hanoï (Vietnam), à Alger (Algérie) et à Dakar (Sénégal), a annoncé le conseiller commercial vietnamien en Algérie Hoang Duc Nhuan chargé du Sénégal, du Mali, du Niger, de la Gambie et de la Tunésie.

L’événement offrira une bonne occasion pour présenter leurs atouts et renforcer leur coopération en matière de commerce et d'investissement, et de relier leurs producteurs agricoles et alimentaires au milieu de l'épidémie de COVID-19 en cours. -VNA