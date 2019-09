Hanoï (VNA) – Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en coopération avec le Secrétariat de l’ASEAN, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a organisé le 4 septembre à Hanoï un séminaire thématique intitulé «Innovation pour la réduction de la pauvreté et l’orientation vers les Objectifs du Développement Durable».

Les participants ont partagé des expériences et présenté les modèles dans la créativité et l’innovation, le renouvellement des politiques, les relations de partenariat, les sciences et techniques...

Prenant la parole, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Le Tan Dung, a espéré que le séminaire donnerait des propositions précises en matière de politiques. Selon lui, dans ce contexte actuel, les pays doivent profiter au maximum des avantages des technologies et de l’innovation pour faire face à la question de pauvreté, d’inégalité et surmonter les défis pour parvenir à l’Objectif du Développement Durable de l’ONU et à la Vision de l’ASEAN.

Présent au séminaire, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Cuong a précisé que l’ASEAN visait à assurer la sécurité sociale, à renforcer la capacité de s’adapter aux changements climatiques, à accélérer la consommation, la production durable, à régler les défis liés à la santé de la population, à soutenir les personnes vulnérables… A présent, l’ASEAN a connu des succès dans la réduction de la pauvreté, l’éducation, la santé.

Soulignant le rôle de l’innovation et de la créativité dans le développement durable et la réduction de la pauvreté, le secrétaire général adjoint de l’ASEAN chargé de la Communauté Culture-Société, Kung Phoak, a estimé que l’innovation et la créativité demandaient un nouveau méthode de travail. Les parties doivent être prêtes au renouveau et l’accélérer. L’innovation intégrale et inclusive sont indispensables si les parties souhaitent réaliser la Vision de l’ASEAN et les Objectifs du Développement Durable pour les intérêts du peuple. -VNA