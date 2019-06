Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Département de prévention et de lutte contre le sida du ministère de la Santé, en coopération avec l’Agence nationale de recherche sur le VIH/sida et les hépatites virales (ANRS) de France, a organisé le 19 juin à Hanoï un séminaire sur ce thème.

Le séminaire a attiré 200 scientifiques, chercheurs et cadres vietnamiens spécialisés dans ces domaines et des représentants venus de France, du Cambodge et de l’Europe, de l’Amérique du Nord.

Le séminaire de deux jours a porté sur la coopération scientifique en matière de recherche et de prévention du VIH/sida entre le ministère vietnamien de la Santé et l'ANRS; la prévention, les soins et le traitement du VIH/sida et des hépatites virales; l'élimination de la transmission de l'hépatite C chez les toxicomanes, les tuberculeux et la lutte contre le VIH/sida chez les consommateurs de drogues.

Les participants ont été informés des dernières découvertes et études sur le VIH/sida au Vietnam et dans le monde, ainsi que des mesures prises pour prévenir la propagation du virus VIH.

En 2019, le secteur de la santé a étendu ses activités de dépistage afin de détecter les personnes infectées par le VIH, en particulier chez les groupes à haut risque, dans les prisons et les régions montagneuses.

La coopération scientifique en matière de recherche et de prévention du VIH/sida entre le ministère de la Santé et l'ANRS a débuté au début de l'an 2000 et est entrée dans une nouvelle phase de développement avec la signature du protocole d'accord entre les deux parties le 18 janvier 2018.

Le pays compte à présent 208.000 porteurs du VIH, dont 94.900 sidéens. Le pays recense 1.345 établissements médicaux chargés du traitement du VIH/sida et 1.300 laboratoires implantés dans l’ensemble du pays.-VNA